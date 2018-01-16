Haber: Semih Baykal

Gökhan Değirmenci, ligde çıktığı 15 maçta Kırmızı Beyazlıların kalesini korurken, bu maçlarda kalesinde sadece 11 gol gördü. Değirmenci, bu performansla Boluspor’un son yıllardaki en formda kalecilerinden bir tanesi oldu. Ligde birçok maçta kalesini gole kapatan Gökhan Değirmenci hedefinin sezon sonunda Boluspor ile süper lige çıkmak olduğunu belirtti.

Boluspor’un tecrübeli file bekçisi Gökhan “Benim en büyük hedefim, şimdi Boluspor’dayım. Boluspor ile süper lige çıkmak. Allah korusun bu sene süper lige çıkamadık diyelim, ben ayrıldım. Bir süper lig takımına gittim. O farklı bir şey, takımla birlikte yükselmek süper lige çok farklı bir şey. Şehirdeki sana bakış açıları, o kulübün bakış açısı, kulübün tarihine geçeceksin bu çok daha değerli, çok daha zevkli, çok daha güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

“SEZONA ÇOK KÖTÜ BAŞLADIK”

Ligin ilk devresini değerlendirerek sözlerine başlayan Gökhan “Öncelikle ilk yarıyı değerlendirmek gerekirse, sezona çok kötü başladık. Hiç beklemediğimiz bir şekilde kimsenin beklemediği şekilde. Bu bizi gerçekten demoralize etti. Daha sonra bir hoca değişikliğiyle bizde kendi aramızda konuşarak bu işin böyle olmayacağını, bundan herkesin zararlı çıkacağını konuştuk. Yeni hocamızla birlikte bir çıkış yakaladık. İlk yarının son 7–8 haftası Boluspor için ve bizim için çok iyi geçti. Ben ligin bitmesine üzüldüm. Keşke devam etseydi. Tam yeni oturmuştuk. 24 puanla ilk yarıyı tamamladık. Beklediğimiz puanın altında, beklentilerinde altında kaldık. Bir şey kaybetmiş değiliz. O yaptığımız seri ile birlikte yarışa ortak olduk. İnşallah onun için çalışıyoruz burada. İnşallah ikinci devrede daha iyi bir Boluspor izleteceğiz” şeklinde konuştu.

“BU YIL BEKLEMEK İSTEMEDİM“

Hedefleri olduğu için Boluspor’u seçtiğini ifade eden Değirmenci “Boluspor’dan sadece bu sene değil, geçen sene de teklif gelmişti. O zaman kısmet olmadı ve Gaziantepspor’a gittim. Bu yılda kaleci hocamız vardı Levent hoca, Fuat hocanın kaleci hocası. O İzmirli, kendisiyle görüşmüştüm İzmir’de. O anlattı, kulübün yapısını, takımın yapısını anlattı, hedefleri anlattı. Daha sonra başkanımız devreye girdi. Başkanımızın çok istekli ve beni istediğini fark ettim. Bende beklemek istemedim. Geçen sene süper ligi bekleyeceğim demiştim başkanımıza da. Bu yıl beklemek istemedim. Buraya hedefleri olduğu için geldim. Şampiyonluk hedefi var burada. İnşallah o hedefi yakalamak için bizde buraya geldik” dedi.

“BİR SIKINTI OLMADI”

Kalede Ertuğrul Taşkıran ile büyük rekabet içine girdiklerini sözlerine ekleyen Gökhan Değirmenci “Kayserispor’da da beraberdik. Orada da bir rekabet hali vardı. Burada da geldiğimde bir rekabet oldu. Sonuçta çalışıyoruz, oda çalışıyor bende çalışıyorum. Hocalarımız bir karar veriyor. Ben oynuyorum. İyi de gidiyor benim için çok şükür. Sıkıntı yok. Biz daha önceki hocalarımızla da konuşuyorduk. Hoca için iyi bir şey. İki tane iyi kalecinin olması ama bunun dezavantajları var. Bende oynamak istiyorum. Oda oynamak istiyor. Genelde ben oynadım ilk yarıda. Ertuğrul sağ olsun hiçbir sorun çıkarmadı. Bir sıkıntı olmadı. Takımda sıkıntı olmazsa herkes için iyi bir şey. Takımada faydası var, herkese faydası var. Tersi de olabilirdi, huzursuzlukta çıkabilirdi. İki tane denk kaleci aynı takımda. Sıkıntıda çıkabilirdi. Çok şükür böyle bir sıkıntı yaşamadık” ifadelerini kullandı.

“BENCE GEÇ BİLE KALINDI”

Boluspor’un birçok artısının yanı sıra eksilerinin de olduğunun altını çizen Değirmenci “Alttan ısıtmalı bir saha kesinlikle gerekiyor. Bolu gibi bir iklimi olan şehre onu da yapıyorlar. Bence geç bile kalındı. İnşallah yetişiyor. Birde stadyum tabi. Artık çok güzel statlar yapılıyor. İnşallah Bolu’ya da yapılır. Bir proje varmış galiba. Yer belirlenecek falan dendi. İnşallah o projede hayata geçerse, bence hiç eksiği yok süper lig takımlarından. Her konuda benim gördüğüm artısı var, eksiği yok. Başka takımlarda da oynadım. Buradaki olmayan birçok süper lig takımı var” dedi.

“HOCANIN AYARLAMASI LAZIM”

Ligin ortalarında gelen hocaların biraz daha oyuncu profiline göre taktik anlayışı belirlemeleri gerektiğini savunan Gökhan “Hoca istediklerini anlatacak, yaptırmaya çalışacak ama mesela hocanın bir taktiği vardır. Farklı bir disiplin anlayışı vardır. Ama takımdaki oyuncular ona uygun değildir. O zaman bunu zorlarsanız başarı yakalayamazsınız. Bunu hocanın ayarlaması lazım. Tabiî ki kendi taktik düşüncelerini yansıtacak. Bakıyor, yapabiliyor takım tabiî ki o taktik üzerinden gideceksin. Ama yapamıyorsa, sonradan gelmiş olan hoca için özellikle birazda takımdaki oyuncu profiline göre ayak uydurması gerekiyor bence” dedi.

ŞİMDİ BOLUSPOR’DAYIM”

Tecrübeli eldiven en büyük hedefinin Boluspor ile süper lige çıkmak olduğunu sözlerine ekleyerek “Benim en büyük hedefim, şimdi Boluspor’dayım. Boluspor ile süper lige çıkmak. Allah korusun bu sene süper lige çıkamadık diyelim, ben ayrıldım. Bir süper lig takımına gittim. O farklı bir şey, takımla birlikte yükselmek süper lige çok farklı bir şey. Şehirdeki sana bakış açıları, o kulübün bakış açısı, tarihine geçeceksin kulübün bu çok daha değerli, çok daha zevkli, çok daha güzel bir şey. Benim buradaki tek düşüncem, tek temennim burada süper lige çıkıp, burada devam etmek. Futbol bu, çıkamaz sakta kulübümüz çok düzgün bir kulüp. 2 yıllıkta mukavelem var. Burada devam” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ BOLUSPOR’DAYIM”

Bolu’da ailesinin ve kendisinin çok mutlu olduğunu ifade eden Değirmenci; “şimdi Boluspor’dayım İzmirliyim zaten. Bolu’da ailem çok mutlu. Bir oyuncu oynuyorsa, parasını kazanıyorsa, takımı başarılı gidiyorsa, bunun şehri metropol olmasına gerek yok. Bolu gerçekten güzel bir şehir. Yeşillik, doğa harika yani. Biz çok keyif alarak buradayız” dedi.

Gökhan Değirmenci kısa sorularımıza tek kelimeyle şöyle cevap verdi:

AndreSantos: Lider

Necip Çarıkcı: Sözünün eri

Boluspor Taraftarı: Kulübüne bağlı

Fuat Çapa: Hocam

Sait Karafırtınalar: Hocamız

Özgür İleri: Ağabeyim

Yusuf Emre Gültekin: Fırlama.