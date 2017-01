Haber: Erdal TANRIVERDİ

Bolu Belediye Spor takım ilk 11: *** Enis Volkan Özmen, ** Ömer Uçar, ** Semih Durak, ** Mert Şen, ** Mete Akgüngör, *** Oğuzhan Subay, ** Oğuz Toy, ** Atacan Adanur ** Muhammet Orhan, *** Hasan Arabacı, *** M. Can Ay

Sandallar Spor Takımı ilk 11: * Erhan Deymenci, * Tarkan Doğancı, * Ergün Konuk, * Mustafa Elemana, * Hami Yılmaz, * Burak Sepetçi, * Kerem Demirel, * Faruk Satır, * Süleyman Soydemir, ** Furkan Kuzbınar, * Burak Kurt

Goller: (dk. 9)M. C. Ay, ( dk. 24) M. C. Ay, (dk. 32) Hasan Arabacı, (dk. 64) M. C. Ay, (dk. 72) ) Hasan Arabacı ( Bolu Belediye Spor), (dk. 89) Furkan Kuzbınar ( Sandallar Spor)

Bolu 1. Amatör Ligi B. Grubunun 10. Hafta mücadelesinde Bolu Belediye Spor ile Sandallar Spor karşı karşıya geldi. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan mücadelenin ilk golü 9, dakikada Bolu Belediye Sporlu oyuncu M. Can Ay’dan geldi. Durum 1-0. Farkı iyice açmak isteyen Belediye Spor takımının ikinci golü dakika 24 te M. Can Ay kaydederek durumu 2-0 yaptı. Çok geçmeden farkı üçe çıkaran gol dakika 32 de Belediye Sporlu Hasan Arabacıdan geldi. Durum 3-0 ilk yarıda başka gol olmayınca devre arasına 3-0 Bolu Belediye Spor üstünlüğüyle girildi. İkinci yarıda rahat bir oyun oynayan Bolu Belediye takımı dakika 64 te M. Can Ay ile durumu 4-0 yapıyor. M. Can Ay takımının dördüncü kendisinin ise üçüncü golünü kaydediyor. Dakika 72de Belediye Spor Hasan Arabacı ile durumu 5-0 yapıyor. Maçın skorunun belirleyen gol dakika 89’da Sandallar Spordan Fuzkan Kuzbınar tarafından geliyor. Böylece maç 5-1 Bolu Belediye Spor takımının galibiyetiyle son buluyor. Bu galibiyetle Belediye Spor puanını 18e çıkararak 3. sıraya yerleşiyor. Sandallar Spor 6 puan ile 5. Sırada kaldı.