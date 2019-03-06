Belediye Farklı Yenik

Haber: Gökhan Aksoy

Eskişehir Porsuk Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi takım 19-10 önde kapattı. Temsilcimiz 2.yarıda rakibine direnemeyince zirveye oynayan Anadolu Üniversitesi maçtan 43-23 galip ayrılan taraf oldu. Maçın en etkili ismi ev sahibinde 9 bulan Esra oldu. Temsilcimiz Bolu Belediyespor önümüzdeki hafta 10 Mart Pazar günü saat 15.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü’nü konuk edecek.

Salon: Porsuk

Hakemler: Cemre Nilay Lofça - Bihter İrem Oymak

Anadolu Üniversitesi: Hatice, Şevval, Ela, Nur Aleyna, Selen, Simay, Zehra, Kübranur, Zeynep Nur, Esra, Fatma, Ayşenur, Aysu Kübra, Melisa

Antrenörler: Murat Kabadayı, Şenay Kabadayı

Bolu Belediyespor: Ceyda, Berivan, Duygu, Buse Nur, Aylin, Kübra, Dilara Kayabaş, Sema, Dilara Sezdim, Sima Nur, Sema Nur, Pelin, İrem Erkara, İrem Yeşildal, Gülhan

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

İY: 19-10 / MS: 43-23