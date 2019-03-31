Belediye Galibiyetsiz Kapattı

İlimizi Kadınlar Hentbol 1.Ligi’nde temsil eden ve ligden düşmesi haftalar öncesi kesinleşen Bolu Belediyespor son maçında Antalya Gazi Gençlik Takımına 33-30 yenilerek sezona noktayı koydu.

Belediye Galibiyetsiz Kapattı


Haber: Gönül Olutürk

2 takım arasındaki son hafta mücadelesi önceki gün Karaçayır Spor Salonu’nda oynandı. Başabaş geçen maçın ilk yarısını konuk ekip 19-15 önde kapattı. 2.yarıda farkı eritmeye çalışan temsilcimiz başarılı olamayınca salondan 33-30 yenik ayrılarak sezonu puansız kapattı. Bolu Belediyespor’da Yasemşin’ın 7 golü yenilgiyi önleyemedi. Konuk takımda ise Aleyna 8 golle galibiyette başrolü oynadı. Temsilcimiz gelecek sezon 2.ligde mücadele edecek.

Salon: Karaçayır Spor Salonu

Hakemler: Enes Er - Furkan Üstün

Bolu Belediyespor: Seda İrem, Feyzanur, İrem, Buse Nur, Aylin, Sümeyye, Kübra, Dilara Sezdim, Sema Nur, Duygu, Ceyda, Sima Nur, Sema, Yasemin, Dilara Kayabaş, Pelin

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

Antalya Gazi Gençlik GS: Büşra, Aleyna, Hande, İrem, Sena, Ayşegül, Mine, Selman, Burşan, Dilan

Antrenör: Emin  Kurtak, Onur Yüksel

İY: 15-19 /MS: 30-33

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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