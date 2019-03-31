Belediye Galibiyetsiz Kapattı

Haber: Gönül Olutürk
2 takım arasındaki son hafta mücadelesi önceki gün Karaçayır Spor Salonu’nda oynandı. Başabaş geçen maçın ilk yarısını konuk ekip 19-15 önde kapattı. 2.yarıda farkı eritmeye çalışan temsilcimiz başarılı olamayınca salondan 33-30 yenik ayrılarak sezonu puansız kapattı. Bolu Belediyespor’da Yasemşin’ın 7 golü yenilgiyi önleyemedi. Konuk takımda ise Aleyna 8 golle galibiyette başrolü oynadı. Temsilcimiz gelecek sezon 2.ligde mücadele edecek.
Salon: Karaçayır Spor Salonu
Hakemler: Enes Er - Furkan Üstün
Bolu Belediyespor: Seda İrem, Feyzanur, İrem, Buse Nur, Aylin, Sümeyye, Kübra, Dilara Sezdim, Sema Nur, Duygu, Ceyda, Sima Nur, Sema, Yasemin, Dilara Kayabaş, Pelin
Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir
Antalya Gazi Gençlik GS: Büşra, Aleyna, Hande, İrem, Sena, Ayşegül, Mine, Selman, Burşan, Dilan
Antrenör: Emin Kurtak, Onur Yüksel
İY: 15-19 /MS: 30-33