Belediye Hokey Şampiyon

Haber: Volkan Yılmaz

Temsilcimiz maçları zirvede tamamlarken; antrenör Yasin Yükseler şunları söyledi: “Tabloda anlatılacak çok şey var. Öncelikle tüm olumsuzluklara rağmen bir arada duran takımımıza sonsuz teşekkürler. Buradan yörem mantı ailesine spora ve sanata verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yine bize destek olan kurum ve kişilere teşekkür ediyorum. Öncelikle antrenmanlarımızı yaptığımız Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi BESYO yönetimine ve İzzet Baysal Anadolu Lisesi yönetimine, maddi destek sağlayan Emin Semercioğlu‘na, Sinan Barut’a, su sponsoru olan Abant Su’ya, manevi destekler de bulunan Hokey Federasyonu ‘na ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Bahsettiğim ve etmediğimiz herkese selam ve sevgiler. Tabi ki tüm ailelere.”