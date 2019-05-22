Belediyeden Açıklama Geldi

Haber: Aysun Beykoz

Yapılan açıklama şöyle: “Son günlerde özellikle sosyal medyada tartışmalara sebep olan 30 Mayıs 2019’da ihalesini gerçekleştireceğimiz iş ile alakalı aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğu hasıl olmuştur. Esentepe Mesireliği’mizde futbol sahasının batısında kalan alanda bulunan mevcutta bay-bayan wc ve eskiden yağlı güreş organizasyonlarında güreşçilerin kullandığı yapının ekonomik ömrünü tamamlaması, yenilenmesinin mümkün olmaması ve bu alandaki ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle; Belediyemizce mevcut yapının bulunduğu alana çevresi ile uyumlu, doğaya zarar verilmeyecek şekilde halkımızın kullanımına yönelik içerisinde bay-bayan wc, şadırvan, mescit, spor organizasyonlarında kullanılmak üzere sporcu salonu, soyunma odası ve dinlenme alanları olarak kullanılabilecek estetik olarak Esentepe’mize uygun zemin+çatı katından oluşan bir yapı yapılması planlanmıştır. İnşaat yapım sürecinde Esentepe’miz doğal yapısına hiçbir şekilde zarar verilmeyecek ve herhangi bir ağaç kesimi yapılmayacaktır. Sosyal Medyada yazılıp çizilenlerle bizim yapacağımız işin uzaktan yakından alakası yoktur. Esentepe herkesin ortak mirasıdır. Belediye olarak bugüne değin gözümüz gibi koruduğumuz Esentepemizi bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.”