Belediyeden ücretsiz satranç kursu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyesi Yaz Kursları çerçevesinde öğrencilere ücretsiz olarak satranç öğretiyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen kursta yaşları 9 ile 12 arasında değişen 218 öğrenci satranç öğreniyor. Öğretmenleri Saadet Çağlak tarafından günde ortalama 1,5 saat boyunca satranç dersleri alan öğrenciler her dersin sonunda birbirleriyle maç yaparak öğrendiklerini uygulama şansı buluyor.

“Bolu Belediyesi kursuna katılıp Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazanan öğrenciler var”

Öğrencilerin tamamına yakınının satranca Bolu Belediyesi kursunda ilk defa başladığını belirten kurs öğretmeni Saadet Çağlak; “Kursumuzda günde ortalama 1,5 saat boyunca toplam 218 öğrencimize satranç öğretiyoruz. Öğrencilerimizin birçoğu satranca yeni başlayanlardan oluşuyor ama gerçekten çok başarılılar. Kursumuzdan yetişen ve il birincisi olan öğrencilerimiz var. Yine il bazında gerçekleştirilen turnuvalarda başarı gösterip Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan öğrencilerimiz bulunuyor” diye konuştu.