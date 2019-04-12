Belediyespor 2.Sırada

Haber: Esra Öztürk

TÜRKIYE Hokey Federasyonu 2018-2019 Süper Ligi Kadınlar Açık Alan Ligi birinci etabına ev sahipliği yapan Gaziantep'e gelen THF Başkan Vekili Bayram Yüksel, ligin ilk etabının başarıyla tamamlandığını, Gaziantep'te bulunan hokey tesislerindeki fiziki yetersizliklerden dolayı gerek kadınlar gerekse Erkekler Süper Ligi'nin Osmaniye'de oynanacağını ifade etti. Hokey Federasyonu 2018-2019 Süper Ligi Kadınlar Açık Alan Süper Ligi'nin birinci etabı tamamlandı. 8 takımın yarıştığı kadınlar Türkiye Süper Liginde birinci etabı Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü lider tamamlarken ikinciliği Bolu Belediye Spor, üçüncülüğü ise Gaziantep Doruk Spor elde etti. Başkan Vekili Bayram Yüksel, "Gaziantep'teki tesiste ışıklandırma olmadığı için gece maçları oynama şansımız yok. Bunun için ligin ikinci etaplarını Osmaniye'ye almak zorunda kaldık. İlgililerin bu güzel tesisin ulusal ve uluslararası normlara kavuşturması gerekiyor" dedi.