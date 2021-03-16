Belediyespor, 7 hafta sonra galip 28-25

Haber: N. Halid Altundal

İki takım arasındaki mücadele Karaçayır Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını temsilcimiz Bolu Belediyespor 15-14 önde kapattı. 2.yarıda rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren temsilcimiz, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve maçtan 28-25 galip ayrıldı. Bolu Belediyespor aldığı bu galibiyetten sonra ligde 7 hafta sonunda galip gelerek, bir nebze olsun rahatladı. Ekibimizden maçın en skorer oyuncusu 5 gol atan Buse Nur Orhan oldu. Ekibimiz 22. hafta mücadelesinde 21 Mart Pazar günü saat 13.00’te Mudanya Belediyesi SK takımına Mudanya Spor Salonu’nda konuk olacak.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Batuhan Murat Tabanoğlu– Muhammet Ali Gençyılmaz

Bolu Belediyespor: Hatice Sağdıç, Buse Nur, Aylin, Sedanur, Kübra, Ceyda, Sema Şen, Seda İrem, İrem Yeşildal, Ayşen Sarı, Sümeyye, Feyzanur

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

Artvin 7 Mart SK: Meryem, Fatma, Sudenaz Eryiğit, Seden, Ece, Sude Kale, Sude Naz Demirci, Münevver, Hacer, Bahar, Nazlıcan, Selma

Antrenörler: Murat Ülker, Egemen Çetin

İlk Yarı sonucu: 15-14