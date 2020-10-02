Belediyespor Adasokağı’nda

Haber: N.Halid Altundal

Bugün saat 13.00’te Adasokağı ile temsilcimiz Bolu Belediyespor’u karşı karşıya getirecek olan mücadele Adana Yüreğir Spor Salonu’nda oynanacak. Ligin açılış maçında temsilcimizin hedefi galibiyete uzanarak iyi bir başlangıç yapmak. Ligin ilk haftasında Kadınlar 1.Liginde oynanacak olan maçların programı şöyle:

1.HAFTA

3 Ekim Cumartesi (Bugün)

12:30 Ego Spor Kulübü-Mudanya Belediyesi Sk

13:00 Tekirdağ Spor Kulübü-Artvin 7 Mart Spor Kulübü

13:00 Adasokağı Sk-Bolu Belediyesi Sk

13:00 Maltepe Spor Kulübü-Araç Belediye Spor Kulübü

15:00 Çankaya Eğitim Gsk-Oğuzeli Halk Eğit. Mer. Sk

15:00 Antalya Gazi Gsk-Ordu Gençlerbirliği Sk

15:00 Polatlı Belediyespor-Yozgat Aile Ve Sosyal Pol. Gsk