Belediyespor, Ada’ya çarptı

Haber: N. Halid Altundal

İki takım arasındaki mücadele Karaçayır Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını Adasokağı SK 14-10 önde kapattı. 2.yarıda rakibi karşısında tutuk bir oyun sergileyen temsilcimizin çabaları yetmedi ve maçtan 22-19 mağlup ayrılarak, ligde üst üste 3. yenilgisini aldı. Ekibimizden maçın en skorer oyuncusu 5 gol atan Hatice Sağdıç oldu. Ekibimiz 15. hafta mücadelesinde 31 Ocak Pazar günü saat 13.00’te Ego Spor Kulübünü sahasında konuk edecek.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Okan Erkan Yurt– Abdullah Özdeniz

Bolu Belediyespor: Hatice Sağdıç, Buse Nur, Aylin, Sedanur, Kübra, Ceyda, Sema Şen, Seda İrem, Feyzanur, İrem Yeşildal, Ayşen Sarı, Sude Naz

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

Adasokağı SK: Duygu, Melek, Derya, Şerife, Buket Seven, Gözde, Buket Haklıgör, Sudenaz, Tuana