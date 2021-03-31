Belediyespor, Araç’a takıldı

Haber: N. Halid Altundal

İki takım arasındaki mücadele Araç Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısında başa baş geçen mücadele sonrasında 12-12 beraberlikle sona erdi. 2.yarıda kıran kıran geçen mücadelede, maçın sonlarında oyuna ağırlığını koyan Araç Belediyespor maçtan 32-29 galip ayrıldı. Bolu Belediyespor aldığı bu mağlubiyetten sonra ligde 10. sıraya kadar geriledi. Ekibimizden maçın en skorer oyuncuları 6’ şar gol atan Buse Nur Orhan ve Aylin

Ergin’in çabaları da mağlubiyete engel olamadı. Ekibimiz 20. hafta erteleme mücadelesinde bugün saat 13.00’da Ordu Gençlerbirliği SK takımına Recep Kara Spor Salonu’nda konuk olacak.

Salon: Araç Spor Salonu

Hakemler: Emrah Yılmaz, Galip Özer Çiftçi

Araç Belediye SK: Özgecan, Elif, İrem Erkara, Gizem, Buse Nur, İrem Mahmutoğlu, Burçak, Nuriye, Serap, Selda, Buğu, Cansu, Zeynepnur, Ceyhan, Gamze

Bolu Belediyespor: Hatice Sağdıç, Buse Nur, Aylin, Sedanur, Kübra, Ceyda, Sema Şen, Seda İrem, Ayşen Sarı, Sümeyye, Dilara, Feyzanur

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

İlk Yarı sonucu: 12-12