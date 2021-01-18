Belediyespor Araç’a takıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İki takım arasındaki mücadele Karaçayır Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını Araç Belediyespor 14-9 önde kapattı. 2.yarıda rakibi karşısında dengeyi sağlamaya çalışan temsilcimizin çabaları yetmedi ve maçtan 30-24 mağlup ayrılarak, ligde üst üste 2. yenilgisini aldı. Ekibimizden maçın en skorer oyuncusu 7 gol atan Sema Şen oldu. Karşılaşmayı Bolu Belediyesi Başkan Yardımcı Rasim Özdemir’de takip ederek ekibimize destek oldu. Ekibimiz 14. Hafta mücadelesinde 24 Ocak Pazar günü saat 13.00’te Adasokağı SK sahasında konuk edecek.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Kürşat Kef– Mesut Ateş

Bolu Belediyespor: Hatice, Buse Nur, Aylin, Sedanur, Kübra, Ceyda, Sema Şen, Seda İrem, Feyzanur, Sümeyye, Sema Nur, İrem Yeşildal,

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

Araç Belediyespor: Özgecan, Elif, Ceren, Gizem, Buse Nur, İrem, Burçak, Nuriye, Serap, Selda, Tuana; Cansu, Zeynep Nur, Ceyhan