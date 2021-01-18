Belediyespor Beşiktaş’ı yendi

Haber: BMA

Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Ligini lider tamamlayan Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı ikinci yarı hazırlıklarına devam ediyor. 12 gündür Bolu’da devam ettirdikleri lig hazırlıklarını tamamlayan Bolunun Sultanları ikili temas maçları için İstanbul’a gitti. Bugün (18 Ocak Pazartesi) Sultanlar ligi ekiplerinden Beşiktaş ile karşılaşan Belediyespor, maçtan 3-0lık net bir skorla galip ayrıldı. Belediyespor ikinci maçını 19 Ocak Salı günü saat 14.00’da Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru takımıyla yapacak ve ardından Bolu’ya dönecek.İkinci yarının ilk karşılaşmasını 23 Ocak Cumartesi günü oynayacak olan Bolu Belediyespor, 17 Temmuz Spor Salonunda Turkuaz Seramik OSB Teknik Kolejiyle karşılaşacak.