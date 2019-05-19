Belediyespor'da Görev Dağılımı Yapıldı

Haber: C.Kutay Aykan

Bolu'da birçok branşta mücadele eden Bolu Belediyespor'da Olağanüstü Genel Kurul sonrası görev dağılımı gerçekleştirildi. Önceki gün kulüp binasında toplanan Yönetim Kurulu üyeleri, bir çok konuyu masaya yatırdı ve daha sonra ise görev dağılımını gerçekleştirdi. Yapılan toplantı sonrası oluşun görev dağılımı ise şöyle; Başkan Sinan Barut, Başkan Yardımcısı Hakan Özmen, Amatör Şubeler Başkanı Necip Çarıkcı, Sekreter, Tesisler ve İşletmeler Sorumlusu Ferhat Bağcı, Sayman Sebahi Demirbaş