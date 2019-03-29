Belediyespor Formalite Peşinde

Haber: Gökhan Aksoy

Ligde hiç galibiyet alamadan son sırada yer alan ve ligde kalma şansını kaybeden temsilcimiz Bolu Belediyespor Antalya Gazi Gençlik ile Bolu’da ligin son maçına çıkıyor.. Bolu Belediyespor ile Antalya Gazi Gençlik takımları bugün saat 13.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Ligdeki tek galibiyetini ilk yarıda ekibimize karşı alan konuk takım karşısında temsilcimizde tek hedef lige galibiyet ile veda etmek olacak. Ekibimiz önümüzdeki sezon 2.ligde mücadele edecek.