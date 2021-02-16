Belediyespor, Gazi ile yenişemedi 29-29

Haber: N. Halid Altundal

İki takım arasındaki mücadele Karaçayır Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını Antalya Gazi GSK 17-14 önde kapattı. 2.yarıda rakibi karşısında oyunda dengeyi sağlamaya çalışan temsilcimiz, maçın son bir dakikasına 29-27 geride girerken bu bölümde attığı 2 golle maçı 29-29 berabere bitirmeyi başardı. Ligde 5 maç sonra puanla tanışan Bolu Belediyespor kızlarının gösterdikleri mücadelede umut verdi. Ekibimizden maçın en skorer oyuncusu 8 gol atan Aylin Ergin oldu. Ekibimiz 19. hafta mücadelesinde 28 Şubat Pazar günü saat 13.00’te Oğuzeli Halk Eğt. Mer. SK takımını sahasında konuk edecek.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Okan Erkan Yurt– Abdullah Özdeniz

Bolu Belediyespor: Hatice Sağdıç, Buse Nur, Aylin, Sedanur, Kübra, Ceyda, Sema Şen, Seda, İrem Yeşildal, Ayşen Sarı, Sude Naz, Sümeyye

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

Antalya Gazi SK: Berivan, Hande, İrem, Sena, Özlem, Sinem, Eda, Burcu, Mine, Yağmur, Büşra, Berfin

Antrenörler: Emin Kurtak, Onur Yüksel