Haber: Semih Baykal

Bolu Belediyespor Yönetim Kurulu, Basketbol yeni sezonu öncesi transfer çalışmalarına başladı. Öncelikle Antrenör sorununu çözmek isteyen Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı Kulüp başkanı Engin Alemdar yönetiminde toplanan yönetim Kurulu 2017 – 2018 sezonunu başarılı tamamlayan koç Murat Yolcu ile sözleşme yeniledi.

“BOLU’YU DAHA İYİ YERLERE GETİRMEK İSTİYORUZ”

Kulüp binasında düzenlenen imza törenin konuşan Koç Murat Yolcu; “ Burada olduğum için mutluyum. Herkesin bir hedefi olduğu gibi benimde hedeflerim var. Hedeflerimi burada başaracağıma inandığım için buradayım. Burada çok güzel bir aile ortamı ve çok güzel çalışma ortamı var. Geçtiğimiz sezon yakaladığımız başarının biraz daha üstüne koyarak Bolu’yu daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Çünkü Bolu bunu hak ediyor. İnşallah bu hedefimizi bu sene gerçekleştiririz” diye konuştu.