Haber: Esra Öztürk

Yeni sporcu kabulünün olmadığı ve ilk 8'in belirlendiği etap 23 Aralık Cumartesi Sakarya-Hendek Spor Salonunda düzenlendi. Söz konusu turnuvaya ilimizi temsilen tek takım olarak katılan Bolu Belediyespor Kulübü Karate Takımı önemli 3 madalyanın sahibi oldu ve birçok sporcumuz ilk 8'e girerek kupa grubunda mücadele etmeye hak kazandı. Rabia Sümeyye Alıcı, 35 Kg'da Finale Kadar Yükselerek Finaldeki İyi Performansına Rağmen Kaybederek gümüş madalyanın sahibi, takdire şayan bir röpresaj (üçüncülük) maçından sonra sporcumuz Faruk Karaman ve gençler 55 Kg.da sporcumuz Asım Yirmili Bronz madalyanın sahibi oldu.