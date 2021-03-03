Belediyespor, kötü gidişe dur diyemedi!

Haber: N. Halid Altundal

İki takım arasındaki mücadele Karaçayır Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını Oğuzeli Halk Eğitim SK 18-15 önde kapattı. 2.yarıda rakibi karşısında tutuk bir oyun sergileyen temsilcimiz, farkın açılmasına engel olamadı ve maçtan 40-31 mağlup ayrıldı. Bolu Belediyespor aldığı bu mağlubiyetten sonra ligde 9. Sıraya kadar geriledi. Ekibimizden maçın en skorer oyuncusu 9 gol atan Buse Nur Orhan’ın çabaları da yeterli olmadı. Ekibimiz 20. hafta mücadelesinde 7 Mart Pazar günü saat 13.00’te Ordu Gençlerbirliği SK takımına Recep Kara Spor Salonu’nda konuk olacak.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Okan Erkan Yurt– Abdullah Özdeniz

Bolu Belediyespor: Hatice Sağdıç, Buse Nur, Aylin, Sedanur, Kübra, Ceyda, Sema Şen, Seda İrem, İrem Yeşildal, Ayşen Sarı, Sude Naz, Sümeyye

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

Oğuzeli Halk Eğt. Mrk. SK: Ezgi, Nermin, Zişan, Elif Nisa, Sümeyye, Tuğçe, İlknur, Rojin, Nazlı İrem, Tülay, Seray, Nejlanur

İlk Yarı sonucu: 15-18