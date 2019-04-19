BELEDİYESPOR MİLLİ TAKIMA 11 OYUNCU VERDİ

Haber: Esra Öztürk

Osmaniye'de devam eden A Milli&U21 Kadınlar Milli Takım Aday Kadrosuna Bolu Belediyespor'dan 11 oyuncu katıldı. Bolu'yu ve Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Kadın&Erkek Hokey Takımı sporcuları turnuvalarda gösterdikleri üstün performans sonrası milli takım kadrosuna davet edildi.

"DAHA ÇOK OYUNCUMUZU MİLLİ TAKIMA GÖNDERİRİZ"

15-22 Nisan tarihleri arasında Osmaniye'de yapılacak olan kamp ile ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Belediyespor Hokey Takımı Şube Başkanı Haluk Yerlikaya "İlimizin ve ülkemizin adını Avrupa'da duyuran Hokey Takımımız sporcularından 11 oyuncumuza milli davet geldi. Daha önceden de bir çok oyuncumuzda milli takım forması giydi. Bu tür davetler kulübümüz adına ve oyuncularımız adına güzel. Takımlarımızda bulunan tüm oyuncularımız yetenekli oyuncular. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha çok oyuncumuzu milli takıma göndeririz. Milli takımlara geçilen oyuncularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

ERKEKLER DÖRDÜNCÜ, KIZLAR İKİNCİ

Daha önce birçok kez Türkiye'de ve Avrupa'da Şampiyon olan Erkek&Kadın Hokey Takımımız, şampiyonluklarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Erkekler ve Kadınlar Açık Alan Süper Lig 1.Etap müsabakaları geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te oynandı. Erkek Hokey Takımımız %80'ni Bolulu oyuncularda oluşan takımımız birbirinden güçlü takımlarla mücadele etti ve turnuvayı 4 sırada tamamladı. Yine aynı şekilde %80'ni Bolulu sporculardan oluşan Kadın Hokey Takımımız ise oynadığı 7 maçtan 6 galibiyet alırken, 1 maçta Gaziantep Polisgücü’ne yenildi ve turnuvayı 2.sırada tamamladı. Erkekler ve Kadınlar Açık Alan Süper Lig 2.Etap müsabakaları 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Osmaniye'de oynanacak.