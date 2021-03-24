Belediyespor, Mudanya’da kayıp 30-25

Haber: N. Halid Altundal

İki takım arasındaki mücadele Mudanya Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısında başa başa geçen mücadele sonunda 14-14 eşitlikle sona erdi. 2.yarıda rakibi karşısında tutuk bir oyun sergileyen temsilcimiz, oyundan düştü ve maçtan 30-25 mağlup ayrıldı. Bolu Belediyespor aldığı bu mağlubiyet sonucu ligdeki kötü gidişine devam etti. Ekibimizden maçın en skorer oyuncusu 6 gol atan Sedanur Kurnaz oldu. Ekibimiz 23. hafta mücadelesinde 28 Mart Pazar günü saat 14.00’da Araç Belediye SK takımına Araç Spor Salonu’nda konuk olacak.

Salon: Mudanya Spor Salonu

Hakemler: Batuhan Murat Tabanoğlu, Muhammet Ali Gençyılmaz

Mudanya Belediyesi SK: Çağla, Damla, Ela, Busenur, Ceren, Cansu, Sedanur, Büşra, Büşranur, Güliz, Dilek, Elif, Sonnur, Aybüke

Antrenörler: Merve Yılmaz, Gürkan Öktem

Bolu Belediyespor: Hatice Sağdıç, Buse Nur, Aylin, Sedanur, Kübra, Ceyda, Sema Şen, Seda İrem, İrem Yeşildal, Sümeyye, Feyzanur

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

İlk Yarı sonucu: 14-1