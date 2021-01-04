Belediyespor Polatlı’ya takıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İki takım arasındaki mücadele Polatlı Yeni Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını Bolu Belediyespor 14-12 önde kapattı. 2.yarıda üstünlüğü rakibe kaptıran temsilcimiz maçtan 31-22 mağlup ayrıldı. Ligdeki 7 maçtır kaybetmeyen ekibimizin serisi bu maçla sona erdi. Maçta ki en skorer oyuncumuz ekibimizden 6 gol atan İrem Erkara oldu. Ekibimiz 16 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 13.00’te Araç Belediyespor kulübünü sahasında konuk edecek.

Salon: Polatlı Yeni Spor Salonu

Hakemler: Kürşat Kef – Mesut Ateş

Polatlı Belediyespor: Handan, Aleyna, Selin, Buse, Hülya, Tuğçe, Ebru, Kübra, Özlem, Şilannur, Elif, Emine

Antrenör: Özgür Yıldırım

Bolu Belediyespor: Hatice, Buse Nur, Aylin, Sedanur, Kübra, Ceyda, Sude Naz, Sema, Seda İrem, Feyzanur, Semanur, İrem Yeşildal, İrem Erkara

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir





Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 14:33