Belediyespor rakip tanımıyor

Haber: N.Halid Altundal

İki takım arasındaki mücadele Karaçayır Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını Bolu Belediyespor 14-10 önde kapattı. 2.yarıda da rakibi karşısında üstünlüğünü sürdüren temsilcimiz maçtan 36-27 galip ayrılarak ligdeki galibiyet serisini sürdürdü. Maçın en skorer oyuncuları ekibimizden 7 gol atan Kübra Kandemir ve 5 gol atan İrem Yeşildal oldular. Karşılaşmayı Bolu Belediyespor Kulüp Başkanı Sinan Barut ve Sportif Direktör Faik Mert Dönmez’de takip ederek ekibimize destek oldular. Ekibimiz 2 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 15.00’te Polatlı Belediyespor’a konuk olacak.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Enes Er – Furkan Üstün

Bolu Belediyespor: Hatice, Buse Nur, Aylin, Sedanur, Kübra, Ceyda, Sude Naz, Sema, Seda İrem, Feyzanur, Sümeyye, İrem Yeşildal,

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

Maltepe SK: Derya, Ebrar, Dilara, Nurhan, Beyza, Nilsu, Büşranur, Zeynep, Havin, Kübra, Sümeyra, Cansu, Birsu

Antrenör: İldar Tekdal

Maç sonu Bolu Belediyespor Antrenörümüz Sercan Marangoz açıklamaları “Yükselişimiz devam ediyor” dedi.

“Ligin 10.haftasinda evimizde İstanbul Maltepe Sk konuk ettik rakibimizde bizim gibi genç ve kendi yetiştirdiği kadro ile mücadele ediyor Bu maç öncesi eksik oyuncularımızın olması nedeniyle maçta istediğimiz temponun altında başlamamıza rağmen ilk yarıyı 14-10 önde kapattık. Maçın ikinci yarısında özellikle kaptan Kübra ve İrem Yeşildalın oyuna ağırlığını koymasıyla bu maçtan da galibiyet alarak Ligin üst sıralarına tırmanmaya devam ettik” dedi.