Haber: Esra Öztürk

Yapılan açıklamaya göre Bolu Belediyespor tarafından açılan taekwondo kursunda 2.Dan 2.Kademe Taekwondo Antrenörü Zekeriya Demirci antrenör olarak görev yapacak. 50 TL karşılığında kayıtların yapıldığı kurs için 0530 071 7514 nolu telefondan bilgi alınabiliyor. Aktaş Mahallesi Saraçhane Sokak Katlı Otopark Üstü’nde yer alan BOBES GYM’de gerçekleşecek olan kursta eğitimler Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 19.00-20.30 saatleri arasında yapılacak.