Haber: Gönül OLUTÜRK

Samsunspor’uniki sezondur kadrosunda bulunan orta saha oyuncusu Gökay İravul, zorlu Boluspordeplasmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımdaki arkadaşlık durumu ve performansları hakkında bilgiler veren İravul, alacakları iyi sonuçlarla birlikte üst sıralara doğru tırmanacaklarını belirtti. Takım olarak iyi bir hava yakaladıklarının altını çizen Gökay İravul, “Biz kaliteli bir ekibiz. Bunu da skorlara yansıtmaya başladık. Son 4 haftada 2 galibiyet 2 de beraberlik aldık. Yükselen bir ivmemiz var. Bunun farkındayız ve mutluyuz. Bu hafta da ligin en zor deplasmanlarından birisine gideceğiz. Boluspor ile karşılaşacağız. Onlar da iyi kadroları olmalarına rağmen kötü gidiyorlar. Biz onların bu kötü gidişatını fırsata dönüştüreceğiz. Daha önceden de belirttiğim gibi iyi bir ekibiz. Bunun meyvelerini yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Şu anda Play-off ve liderle aramızdaki puan farkını geçen haftalara nazaran düşürdük. İnşallah bu hafta da deplasmanda kazanıp ya da 1 puan dönüp, iç sahadaki maçımızı kazanıp üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Bunun için takım içerisinde geçen haftalara nazaran çok iyi bir birliktelik var. Galibiyetle milli takım arasına girip, moralimizi daha da yükseltmek istiyoruz” dedi.