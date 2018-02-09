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    • “Belki transfer yapılabilirdi”

    Ligin 21. Haftasında evinde Grandmedical Manisaspor ile karşılaşacak olan Boluspor’da hazırlıklar tüm hızla sürerken Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karafırtınalar, takıma transfer yapılması gerektiğini söyledi.

    08 Şubat 2018 Perşembe 13:50
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    “Belki transfer yapılabilirdi”

    Haber: Semih Baykal

    Liginde son iki haftadır aldığı mağlubiyetlerle sahadan puansız ayrılan Boluspor, ligin 21. Haftasında evinde Cumartesi günü saat 13:00’da Grandmedical Manisaspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar bu maççın hazırlıklarına ara vermeden kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlrla devam ediyor. Futbolcular, ısınma koşusunun ardından 5'e 2 pas çalışması ve ayak tenisi oynadı. Antrenman, bireysel çalışmalar ve stretching ile sona erdi.

    Antremanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, Grandmedical Manisaspor maçını çıkış maçı olarak gördüklerini, her maçı kazanmak için mücadele edeceklerini söyleyerek; “İki tane maç kaybettik. Birisini belki sezonun en iyi futbolunu oynayarak kaybettik. 6-7 tane net gol pozisyonu kaçırarak kaybettik. Daha sonrasında oynadığımız Gazişehir Gaziantep maçı beklentinin biraz altında oldu. Orada da kaçan pozisyonlarımız var. O maçlara çok takılmayacağız. İlk 2'den uzaklaşmış gibi görünüyoruz ama play off'un 2 puan gerisindeyiz. Geldiğimizde 8 puan gerisindeydik. Oynayacağımız daha 14 tane maç var. Önümüzdeki Manisa maçını bir çıkış maçı olarak düşünüyoruz. İnşallah sonucu da öyle olur. Uzun vadede hedef ilk geldiğimde de koymadım. Burada da hedef koymuyorum ama her maçı kazanmak için bundan sonra mücadele edeceğiz. Buna gücümüz de var. Sadece gelen pozisyonları biraz daha dikkatli değerlendirirsek çok daha farklı bir Boluspor olur. "

    “2-3 TANE EKSİĞİMİZ HER ZAMAN VARDI”

    Son olarak transfer yapılmaması konusuna açıklık getiren Karafırtınalar; “Bu takımı buraya getiren aynı oyunculardı. Belki transfer yapılabilirdi. 2-3 tane eksiğimiz her zaman vardı ama öyle uygun görüldü. Oyuncularım üzerine görev verildiği zaman yerine getirebiliyor. Çok da önemli oyuncularım kenarda oturuyor. Burada çok ciddi bir rekabet olabilirdi. Transfer takımın gidişatını da bozabilirdi. Aslında o düşünceyle transfer yapılmadı. Bunun ekonomik bir tabloyla ilgisi yok" diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Ligin, 21., Haftasında, Evinde, Grandmedical

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