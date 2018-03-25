Haber: Semih Baykal

Antrenman öncesi oyuncuları etrafından toplayıp konuşan teknik direktör Sait Karafırtınalar "Şimdi geçtiğimiz maçları ve Fenerbahçe maçını unutun. Önümüzde çok önemli bir 6 maç var. Sizlerden rica ediyorum bu 6 maç için kendinize çok iyi bakın. İlk ikiden olursa 6, play-off'tan olursa 9 maçlık bir sürecimiz var. Bazı şeyleri kafanızdan silin ve bu maçlara odaklanın. Çok değil ömrünüzden 6 maçlık gerekirse 9 maçlık bir zaman dilimi istiyorum. Ben de sizde süper ligi istiyoruz. Boluspor'u süper lige çıkaran teknik heyet ve futbolcular olarak kariyerimize bir başarı ekleyelim. Bunu başaracak kapasite, yetenek ve istek hepsi sizde var. Özel hayatımıza dikkat edelim. Kendimizi maçlara verelim. Hedefimiz süper ligi" dedi.

Sait Karafırtınalar tarafından gerçekleşen konuşmasının ardından hazırlıklar kaldığı yerden devam etti. Kırmızı beyazlı takım ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman dar alan çalışması ile devam ederken, stretching ile sona erdi.