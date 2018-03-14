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14 Mart 2018 Çarşamba
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    • “Bende bir tutkuya dönüştü”

    Bolu Belediyespor Kadın Hokey takımı ve Kadın Milli Hokey Takımı oyuncusu Sinem Alpakan açıklamalarda bulundu. Alpalak hokeye ilk kez 13 yıl önce sosyal bir aktivite olarak başladığını belirtti.

    14 Mart 2018 Çarşamba 12:54
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    “Bende bir tutkuya dönüştü”
    Haber: Semih Baykal

    Bolu Belediyespor Kadın Hokey takımı oyuncusu Sinem Alpakan hokeye 13 yıl önce sosyal bir aktivite olarak başladığını ve 10 yıldır milli formayı giydiğini belirtti. Milli sporcu Sinem Alpakan, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun.  Eski milli hokeyci Gazel Güven'in aile dostları olduğunu ve 13 yıldır aktif olarak hokey oynadığını belirten Alpakan "Hocam, babamla iletişime geçiyor. O sırada 10 yaşındaydım. 2005 yılında sosyal aktivite olarak hokeye başladım ama sonra bende bir tutkuya dönüştü. 2018 yılındayız ve 13 senedir aktif olarak hokeye devam ediyorum" dedi.

     " Hokeyi futbola çok benzetiyorum "

    Bilmeden hokeye başladığını belirten Sinem  "Aslında bilmeden hokeye başladım. Futbola çok benzer oluşu, Avrupa'da çok elit ve popüler bir spor olması... Futbolu çok seviyorum. Küçükken mahallede erkeklerle futbol maçı yapardım. Hokeyi futbola çok benzetiyorum. Çalım, gol ve kuralları çok benziyor. Seyir zevki de üst düzeyde. Bu yüzden hokeye tutuldum. Futbola olan ilgim, hokeyi seçmemi etkiledi" ifadelerini kullandı.

    “Favori olarak çıkacağız”

    Bolu Belediyespor Bayan Hokey takım oyuncusu Sinem Alpakan  "BağlumBelediyespor ile Avrupa şampiyonluğu ve ikinciliği yaşadım. Bolu Belediyespor'da da Avrupa şampiyonu olduk. Aynı zamanda bu senenin Süper Lig şampiyonuyuz. Bundan dolayı seneye yine Avrupa'ya gideceğiz. Challenge 1'de seneye tekrar oynayacağız. Üke olarak ceza aldık bu sene bir üst tur olan Trophy'ye çıkamadık ama seneye yine favori olarak çıkacağız" ifadelerine yer verdi.

    “Sesimizi duyuruyoruz”

    Milli Takım olarak Olimpiyatlarda yer almak istediklerini belirten Alpakan, "Bu hedefimi gerçekleştiremesem bile ilerleyen dönemlerde hokeyi bıraktıktan sonra başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum. Antrenörüm nasıl benim elimden tuttuysa ben de birçok sporcunun elinden tutmak isterim.Biz 100 yıllık ülkelerle mücadele ediyoruz. Yavaş yavaş sesimizi duyuruyoruz. Oradan öğrendiklerimle ülkemdeki hokeye katkı sunacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

     Kadına taciz ve şiddet

    "Kadınların her alanda aktif olması gerektiğini vurgulayan Sinem “Kadınlara yönelik taciz ve şiddete ilişkin diyecek bir kelime bulamıyorum. Bunları yapanları da dünyaya getiren bir kadın. Onu düşünseler tamamen her şeyin temel noktasını oluşturabilirler. Bunları ülkemizde barındırmamalıyız. En ağır şekilde cezalandırmalıyız" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyespor, Kadın, Hokey, Takımı

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