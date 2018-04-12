Haber: Semih Baykal

Elazığspor’a karşı attığı golle hedefine yaklaştığını belirten Melih Okutan “Bu senenin başında 10 gol hedefi koymuştum ve bunu yakaladım. Elazığspor maçı playoff ilk 2 sıra için önemli bir maçtı. Kazandığımız için mutluyum.Play off'un içindeyiz. 50 puanımız var ama bu bizi kesinlikle rahatlatmamalı. En azından 1-2 galibiyete daha ihtiyacımız var. Yerimizi biraz daha garantilemek istiyoruz. Pazartesi akşamı Adanaspor maçınıda kazanarak 3 puan almak istiyoruz” dedi.

“OLUMLU YÖNDE ETKİLEDİ”

Hakkında çıkan transfer dedikodulara cevap veren Okutan “Transferimle ilgili dedikodular devam ediyor. Bir baskı oluşturuyor ama çok önemli değil. Takımıma katkıda bulunmaya devam ediyorum. TFF 1. Lig'in en geniş kadrosuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Çok kaliteli bir kadromuz var. Bu tabii ki hocamızın da işini kolaylaştırıyor. Forma şansı bulmak için girdiğimiz rekabet sayesinde Boluspor buralara geldi.Transferim hakkında çıkan spekülatif söylemler beni olumlu yönde etkiledi. Ertuğrul ağabey ve benim transferim hala konuşuluyor. Ben işime odaklandım. Performansım beni mutlu ediyor. Avrupa’dan teklif geliyorsa bana benim için onur verici, hakkımda hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

“YUKARIYI ZORLAYAMADIK”

Son olarak oynadığı milli maça değinen Melih “ Belçika maçı bizi çok etkiledi ve Avrupa şampiyonasına gidemedik. Çok istiyorduk ama olmadı. O maçtan sonra yukarıyı zorlayamadık. Ancak milli takımda iyi performans sergilediğimi düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.