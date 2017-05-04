HABER: Aysun Beykoz

Geldiğinde sadece 15 dakika gibi kısa sürelerle oyunda kalan ve çok tartışılan Bentley haftalar geçtikçe Boluspor takımı ile birlikte büyük bir yükseliş kaydetti. Son haftalarda harika işlere imza atan Bentley son 5 haftada attığı 3 golle Boluspor’un play-off’u yakalamasındaki en önemli isimlerden biri oldu. Göztepespor maçının son saniyesinde attığı golle 3 puanı Boluspor’a getiren siyahi isim, geçtiğimiz hafta Balıkesir’de attığı galibiyet golü yine bir 3 puanı daha Boluspor’a kazandırmıştı. Bentley bugün de nizami bir golü ofsayt gerekçesi ile sayılmamasına rağmen 87.dakikada sahne aldı. Yıldız futbolcu attığı golle Boluspor’a çok değerli bir 3 puanı daha kazandırdı. Bentley böylelikle 9 puanı doğrudan getiren isim oldu. Bentley bir anda taraftarların en sevdiği isimlerden biri haline gelmeyi başardı.