Beraber Yürüdüler

Haber: Esra Perçin

22 Eylül Pazar günü saat 14:00’de 81İl de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yürüyüş ilimizde Uğur Mumcu Parkı’ından başladı. Avrupa Hareketlilik Haftası–Beraber Yürüyelim etkinliğine katılımın yoğun olması dikkatlerden kaçmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa Birliği Türk Delegasyonu, Yüksek Öğretim Kurumu ve Herkes İçin Spor Federasyonu’nca desteklenen “Sağlık İçin Beraber Yürüyelim” organizasyonunda Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 3’ten 93’e çok sayıda Bolulu vatandaş yürüdü.