Beraberliği son anda kurtardık

İki takımında rakip kalede etkili olduğu karşılaşmanın ilk yarısında golcüler sessiz kaldı ve iki takımda devreye golsüz eşitlikle girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan taraf konuk ekip İstanbulspor oldu. İkinci yarıda Boluspor’un kalesinde etkili olmaya başlayan İstanbulspor golü 53.dakikada İbrahim Yılmaz’ın presinde kaleci Selmani’ninhatası sonucu kısa düşen pasında, topu alan Ethemi’nin yerden ortasında arka direkte topla buluşan Kağan takımını 1-0 öne geçirdi.

Yediği golden sonra oyunun kontrolünü ele geçirenkırmızı beyazlı ekibimiz aradığı golü 89.dakikada buldu. İkinci yarıda Bertu’nun yerine oyuna dâhil olan OdahMarshal ceza sahası içinde topa son dokunan isim oldu ve skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve iki takımda bir puana razı oldu.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Kassongo'nun şutunda top kalecide kaldı.

39. dakikada Boluspor atağında, ceza sahası içinde Abdurrahim'in pasında topla buluşan Gregu'nun müsait pozisyondaki vuruşunda top kaleciden döndü.

53. dakikada Selmani'nin ceza sahası içindeki oyuncuya gönderdiği topu kapan Ethemi'nin pasında topla buluşan Kağan Miray Bağış'ın şutunda top ağlara gitti. 0-1

55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bregu'nun sert şutunda kaleci topu kornere gönderdi.

75. dakikada Boluspor atağında sağ kanattan ceza sahası içine gönderilen ortada topa yükselen Marshal'ın kafa şutunda top direkten auta çıktı.

89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Marshal'ın şutunda top ağlara gitti. 1-1

Stad: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Yasin Kol, Kemal Elmas, Ali Can Alp

Boluspor:Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Zahir Çınar Ali Keten, Eray Ataseven (Talha Erdoğan dk. 90+2), Bregu (Novak dk. 78), Roshi, Abdurrahman Canlı, Alican Özyürek (Marshal dk. 66), Kassongo

Yedekler: Ömer Alıcı, Hakan Bilgiç, Arda Hilmi Şengül, Emin Bayram, Erkam Reşmen, Tugay Kaçar, Arda Köksal,

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Etoga, Ali Yaşar, Cajic (Rroca dk. 63), Muammer Sarıkaya (Erdem Seçgin dk. 57), Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Ethemi, Kağan Miray Bağış (Ferhat Yazgan 75)

Yedekler:Ljubic, Atakan Gündüz, Ologo, Berkay Görmez, Yusuf Ali Özer, Kaan Gültekin, Caner Öztürk

Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç

Goller: Kağan Miray Bağış (dk. 53) (İstanbulspor), Marshal (dk. 89) (Boluspor)

Kırmızı Kart:Ethemi (dk. 76) (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Alican Özyürek, Ali Keten, Kassongo (Boluspor), İbrahim Yılmaz, Alperen Uysal (İstanbulspor)