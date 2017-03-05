Boluspor olarak haftalardır tek galibiyet olarak Ümraniye’yi yenerken, bizim için zorlu haftalar başlıyordu. Ligin en az gol atan takımı Samsun’dan geçtiğimiz hafta 3 gol yemenin acısı da içimize yerleşti.

Buna karşılık, Eskişehir takımı uluslararası bir teknik adamla anlaşmış, kendi içinde yaşanan olumsuzluklardan temizlik yapmıştı. Mustafa Denizli gibi Türk Futboluna imza atmış bir teknik adam, takımla milyon dolara anlaştığı isim yapmış oyuncuları kadroya almamış, yedeklerle önemli karşılaşmaya çıkmayı tercih etmişti. Takımdaki temizlik her anlamda geleceğe doğru hamle olsa da, karşılaşmalarda sonucuna bu denli doğru yansımayabilirdi.

Kısacası her iki takımında kazanamıyorsa bile kaybetmemesi gereken bir karşılaşma oldu. Her karşılaşmada olduğu gibi, ilk 25 dakika oynadığımız futbol rakibi korkuturken, seyirciye umut verdi. Maçın başında Fatih’in müdahalesiyle Eskişehir penaltı kazanıp 1-0 öne geçti. Bir dakika sonra da Peopen takımın beraberlik golünü atarak eşitliği sağladı.

1-1 Sonrası Fuat Hoca oyuna müdahale edip Fatih’in yerine Furkan’ı aldı. Dakikalar ilerledikçe oyuna ağırlığı koyan Boluspor Koçer ile bir gol daha bulunca hepimiz havalara sıçramıştık. Golün hemen arkasından Furkan’ı çizgide geçen Ofoedu skoru 2-2 yaptı. Anlaşılan yapılan müdahalenin çok gereği olmadığıydı!

Karşılaşma öncesi Eskişehirspor’a gönül veren yaklaşık 800 civarında sporseverin yarısı içerde, yarısı dışarıda kalmıştı. İkinci yarı dışarıda kalan seyircilerde içeri alınınca futbolun güzelliği ortaya çıkmaya başladı.

Boluspor taraftar guruplarının da bir kısmı yıllar sonra Kale arkasında toplanmış, destek olmaya çalışıyorlardı. Boluspor Taraftarlar Derneğinin devre arasında, karşılaşma sonrasında Eskişehirli taraftarlara gidip misafirperverlik yapmaları çok güzledi. Oysa hava da çok güzel olması, geçmişte Süper Lige çıkma maçında yaşananlara rağmen takımından ümidini kesmiş Şanlı Boluspor Taraftarı stada gelmek yerine evinde seyretmeyi tercih etmesi üzüntü vericiydi.

Karşılaşmaya gelince, Fuat Hoca yine farklı 11 ile sahaya çıktı. Santos ve Koçer sahada, Musa ve Kadir kulübeye çekilmişti. Santos’la başlamak doğruydu çünkü Eskişehirli futbolcular her topta 2-3 kişi ile engellemeye çalışıyorlardı.

Fuat Hoca istediğini aldığına inanıyorum. Gitmeyeceğini bildiğim projeci Fuat Çapa, seslerin kısmen kesilmesini sağladı. İlk 25 dakikada bütün oyuncularımız iyi oynarken, ilerleyen dakikalarda bazıları oyunda kalıp, bazıları içerden setrettiler.

Patlamaya hazır bomba dediğimiz 14 numara Ramazan Sal Eskişehir maçında hatasız oynadı. Yusuf Emre Hakan, Peopen, Soner, Alim ve görev adamı Abdülkadir 90 dakika ayakta kalan isimlerdi. Yediğimiz 2.golde anlaşıldı ki, Fuat Hocanın Fatih-Furkan değişikliği gereksizmiş! Oysa alan ve adam savunması yaptırmayı deneyebilseydi daha iyi olacaktı. Kadir’in oyuna girmesi hiçbir şeyi değiştirmedi. Bir ara Fuat Hoca yardımcıların uyarmasıyla 90.dakikada yapacağı değişiklikten vazgeçti.

Eskişehir maçında Peopen’in net kaçan pozisyonlarıyla maçta 2 puanı kaybeden taraf olduk. Hakem Süleyman Abay maça etki edecek düdük çalmadı. Buna karşılık Gökmen Olgaç bir iki pozisyonu kaçırdı.

Bolusporlu olarak bizim için geçmişte yaşadıklarımızla 30 puan değerindeki Eskişehir maçından bir puanla ayrıldık. Kaybetmektense bir puan almanın kıymetini bilmemiz gerekir.

Önümüzde Eskişehir maçından daha tehlikeli olan Denizli karşılaşması var. Başarılar bizimle olsun.