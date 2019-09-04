Beraberlikler Haftası Oldu

Haber: Esra Perçin

TFF 1’inci Ligde 3.hafta tamamlandı. Haftaya beraberlikler damga vurdu. 17 golün kaydedildiği karşılaşmaların 3’ünü ev sahibi ekipler kazandı. Deplasmandan galip dönen tek ekip Eskişehirspor’u 2-0 mağlup eden Bursaspor oldu. Ligin 3’üncü haftasında 9 maçın 5’i ise beraberlikle sonuçlandı. İstanbul derbisinin galibi ise Ümraniyespor oldu.

ÜMRANİYESPOR 3’TE 3 YAPTI

TFF1. Ligde haftanın en karlı takımları evinde Boluspor’u yenen Erzurumspor, İstanbul derbisinden galip çıkan Ümraniyespor ve Eskişehir deplasmanından 3 puan kazan Bursaspor oldu. Lige eksi 6 puanla başlayan Eskişehirspor puan kaybı sürecini devam ettirirken, Ümraniyespor 3’te üç yapan tek takım oldu.

BOLUSPOR 15 EYLÜL’DE ALTAY’I KONUK EDECEK

Lige şampiyonluk hedefiyle başlayan Boluspor, bir beraberlik, 2 yenilgiden sonra düşme hattına girdi. Kırmızı-beyazlı ekip 3 maçında 1 gol atarken kalesinde 3 gol gördü ve 1 puanda kaldı. 3’üncü haftayı 16.sırada tamamlayan ekip, milli maçlar sebebiyle lige verilen aranın ardından 15 Eylül Pazar günü evinde Altay ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

TFF 1. Ligde 3.haftanın ardından puanını 9’a yükselten Ümraniyespor birinci, Hatayspor ise ikinci sıradaki yerini korudu. 7 puanlı Karagümrük 3’ünc sırada kalırken, 6 puanlı Bursaspor 4, 5 puanlı iki takımdan Adana Demirspor 5, Keçiörengücü 6, 4 puanlı takımlardan Adanaspor 7, Erzurumspor 8, Osmanlıspor 9, Akhisarspor 10, Altay 11, Menemenspor ise 12’inci sırayı aldı.

3.HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Osmanlıspor 2 – 2 Adanaspor A.Ş.

Erzurumspor 1 – 0 Boluspor

Ümraniyespor 2 – 1 İstanbulspor A.Ş.

Altay 1 – 0 Balıkesirspor

Akhisarspor 0 – 0 Altınordu

Adana Demirspor 0 – 0 Keçiörengücü

Giresunspor 2 – 2 Hatayspor

Karagümrük A.Ş. 1 – 1 Menemenspor

Eskişehirspor 0 – 2 Bursaspor