Beraberlikler Takımına Beraberlik Şart

Haber: Volkan Yılmaz

Ligde topladığı 30 puanla son haftaya küme düşme tehlikesi ile giren Boluspor 33 haftalık periyotta oynadığı maçlardan 15 beraberlik ve 5 galibiyet aldı. Boluspor 13 mağlubiyet elde etti. Kırmızı-beyazlıların son haftada Eskişehir’den alabileceği bir beraberlik daha ligde kalmasını sağlayacak.

Ligin En Az Atanı, Az Kazananı!

Ligde sadece 27 kez ağları havalandırabilen Boluspor forvet hattının yetersizliği nedeniyle en az gol atan takım oldu ve düşme hattından kurtulamadı. Boluspor ligde 3 maçla en az kazanan Adanaspor’un ardından 5 galibiyetle ligin ez az kazanan 2.takımı oldu. Ağlarında 41 gol gören Boluspor’un gol sıkıntısı en büyük problemi oldu. Poepon’un sakatlığı, Kidric, Bilal ve Kubilay’ın yetersizliği takımı zor durumda bıraktı.