Haber: Erdal Tanrıverdi

Adana Demirspor, transferin son günü üç futbolcuyu renklerine bağladı. Mavi- lacivertliler, Göztepe'den Leroy George, Alanyaspor'dan Timuçin Aşçıgil ve G.Birliği'nden Berat Tosun'la kadrosunu güçlendirdi. Leroy ve Timuçin ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanırken Berat Tosun ise yarım sezonluğuna kiralandı.

Orta saha oyuncusu Timuçin, daha önce de Demirspor'da oynadığını, camianın beklentisini bildiğini ifade ederek, "Burada yarım kalan bir işimiz vardı, onu tamamlamaya geldim" derken, Berat ise sezonu şampiyon tamamlamak için elinden geleni yapacağını ifade etti. Forvet Leroy, Adana Demirspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İPEKOĞLU: YENİLER GÜÇ KATACAKTIR

Adana Demirspor teknik direktörü Engin İpekoğlu, yeni oyuncularla birlikte kadroyu güçlendirdiklerini belirterek "Seri galibiyetler alıp çıkışa geçmek istiyoruz. Sezonu en azından ilk 6'da tamamlayarak Süper Lig için plaf off oynamak amacındayız" dedi.

AKAKPO VE BONİLLA BÜYÜKŞEHİR ANTEP'TE

Büyükşehir Gaziantepspor, Trabzonspor'dan ayrılan defans oyuncusu Serge Akakpo ve El Salvador Milli Takımı'nın 26 yaşındaki golcüsü Bonilla'yı kadrosuna kattı. İki oyuncuyla da 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Kulüp başkanı Osman Toprak, iki yeni isimden maksimum verim almak istediklerini kaydetti.

TURMUŞ DÖNEMİ 1 GÜN SÜRDÜ

Mersin, önceki gün anlaştığı teknik direktör Ümit Turmuş'un sözleşmesini dün feshetti. Başkan Ali Tekin, Turmuş'un kendisini aradığını ve gelen tepkiler üzerine kulübün önünü açmak için ayrılma kararı aldığını söyledi. Amaçlarının kulübü daha iyi yerlere getirmek olduğunu belirten Tekin, teknik sorumlu Memduh Özbalta ile devam edeceklerini söyledi.

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