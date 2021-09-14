Bertu "İlk maçımda güzel bir gol oldu"

Boluspor A takımı ile çıktığı ilk maçta gol atmayı başaran Bertu Alican Özyürek maç sonunda kulüp resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncu Bertu Alican Özyürek'in maç sonu açıklamaları:

"Golden sonra sevinçten kime koşacağımı şaşırdım. İlk maçımda güzel bir gol oldu. Bana güvenerek ilk on birde başlatan Reha Hocamıza teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İlk iki maçta aldığımız kötü sonuçlardan sonra burada alınacak galibiyete ihtiyacımız vardı. Milli maç arasını çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.