Haber: Ceylan Beykoz

2 takım içinde gruptan çıkma adına önemli bir maç olan mücadele öncesinde Beşiktaş'ın 7, Boluspor'un ise 4 puanı bulunuyor. Ligde aldığı G.Antepspor galibiyetiyle devre arasına mutlu giren Beşiktaş bu maçı da kazanarak gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantilemek istiyor. Ligde farklı yenilgilerle sarsılan Boluspor ise zorlu deplasmanda puan alıp gruptan çıkma şansını son 2 maça taşıma hedefinde.

Vodafone Arena'nın sihrini Boluspor bozabilecek mi?

Beşiktaş ile Boluspor arasında oynanacak olan zorlu maç iki takım açısından da yılın son maçı olma özelliğini taşıyor. Bu maçın bir diğer önemi ise Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da oynadığı resmi maçlarda hiç yenilmemiş olmaması. Boluspor bu maçı kazanırsa bir ilki başararak Beşiktaş'ı yeni stadında yenen ilk takım olma özelliğine sahip olacak.

İki takım da hazırlıklarını tamamladı

Boluspor kupada Beşiktaş'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Pazar günü ve bugün yaptığı idmanlarla tamamladı. Boluspor'da kırmızı kart cezalısı Diarra bu maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından dün saat 12.00'de basına kapalı yaptığı idmanla tamamladı. Beşiktaş'ta sakatlığı geçen ve Yıldızlar Karması maçında oynayan Talisca'nın bu maçta forma giymesi bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş mücadeleye yedek ve A2 takımı ağırlıklı bir kadroyla çıkmayı düşündüklerini söyledi.