Boluspor ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi, Beşiktaş kafilesi 12.30 sıralarında Bolu’ya geldi.
20 Aralık 2016 Salı 12:29
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Haber: Esra ÖZTÜRK
Konaklayacakları gazelle Otel’e yerleşen Beşiktaş’lı futbolcuları Bolu’da ki yönetici ve siyah beyazlı taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Beşiktaş’lı futbolcular kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ettiler.
Bilindiği üzere maç bu akşam saat 20.00’da Atatürk stadyumunda oynanacak.
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