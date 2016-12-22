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Haber: Esra ÖZTÜRK



Konaklayacakları gazelle Otel’e yerleşen Beşiktaş’lı futbolcuları Bolu’da ki yönetici ve siyah beyazlı taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Beşiktaş’lı futbolcular kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ettiler.



Bilindiği üzere maç bu akşam saat 20.00’da Atatürk stadyumunda oynanacak.

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