BEŞİKTAŞ ÇOK FARKLI

Haber: C.Kutay Aykan

Bolu Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan ilk günün ilk maçında Beşiktaş güçlü rakibi ev sahibi Sebenspor u 32 22 yenerek Türkiye Şampiyonasına galibiyetle başladı. Maçın En Değerli Oyuncusu olarak seçilen Beşiktaş kalecisi Doğukan Gök ödülünü müsabakanın gözlemcisi Müfit Ural’dan aldı. Hentbol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasında 2.gün mücadelesinde ise Beşiktaş rakibi Karşıyaka Belediyesi karşısında sahadan 31-19 galip ayrıldı. Maçın En Değerli Oyuncusu Karşıyaka Belediyesi GSK dan Yigit Erdem seçildi ve ödülünü Penta Spor Organizasyon yetkilisi Bülent Tanesen’in elinden aldı. Beşiktaş bu sonuçla grubu ilk sırada tamamlamayı garantiledi.