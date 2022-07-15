Beşiktaş Emirhan Topçu transferinde son aşamaya geldi

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'da Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar 21 yaşındaki stoper için Karadeniz ekibi ile anlaşma aşamasına geldi.

Beşiktaş Emirhan Topçu transferinde son aşamaya geldi

Haber: Uğur Balaban

Beşiktaş savunma hattına bir transfer daha yapıyor. Siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu için yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.

Sözleşme detayları

21 yaşındaki stoper için 950 bin Euro bonservis bedeli vermeyi kabul eden Beşiktaş, Karadeniz ekibi ile ödeme planı konundaki detayları görüşüyor. Emirhan ile de masaya oturan siyah beyazlılar, 21 yaşındaki savunmacı ile 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Çaykur Rizespor altyapısında yetişen Emirhan, 2020'de Bosna Hersek'in Celik Zeniza, 2021'de ise Menemenspor'da kiralık olarak forma giydi. 21 yaşındaki stoper geçen sezon Karadeniz ekibi ile 13 maça çıktı. Beşiktaş daha önce savunma hattına Roman Saiss'i dahil etmişti

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