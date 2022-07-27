Beşiktaş İspanya’da Alaves’e kaybetti

Haber: Uğur Balaban

Yeni sezon çalışmalarına sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında İspanyol ekibi Alaves ile İspanya’da hazırlık maçında karşılaştı. İlk yarıyı Muleka'nın golüyle 1-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Alaves'in gollerini 4. dakikada Guridi ve 66. dakikada De La Fuente kaydetti. Siyah-beyazlılar, İspanya'nın Camilo Cano Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Muleka'nın şık golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Kara Kartal, 54. dakikada Guridi ve 66. dakikada De La Fuente'nin gollerine engel olamadı ve rakibine 2-1 yenildi.