Beşiktaş kalecisini 1. Lig'de buldu!

Sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş'ta yeni sezon için hazırlıklar başladı. Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'ya olası transferi öncesinde arayışlarını hızlandıran siyah beyazlılar kaleci transferinde aradığı ismi buldu. Beşiktaş, TFF 1. Ligde mücadele eden Yılport Samsunspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Nurullah Aslan'ın transferi için kırmızı beyazlı kulüple prensip anlaşmasına vardı. Siyah beyazlılar, Nurullah için Samsun ekibine yaklaşık 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

4 maçta kalesini gole kapattı

2.02 boyundaki Nurullah Aslan bu sezon 1. Lig'de 36 maçta görev yaparken, kalesinde 33 gol gördü ve 14 maçta kalesini gole kapadı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe geçen sezon da istedi

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım geçen sezon yaz transfer döneminde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Nurullah Aslan için hem Beşiktaş'tan hem de Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi aldık."