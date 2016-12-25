Haber : Esra ÖZTÜRK
Boluspor’un Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4.Haftasında 27 Aralık Salı günü saat 20.30’da Vodafone Arena'da oynayacağı Beşiktaş maçının sponsoru Mehmet Muhittin Palazoğlu oldu.
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Rezalet (ANALİZ)
Beşiktaş Maçı Sponsoru Palazoğlu
Özel Final şampiyon: 56-42
Ya Mersin ya da Bolu
Çarıkcı "Daha iyi bir Boluspor”
Rekor Çapa’da Ama !..
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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