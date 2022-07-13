Beşiktaş Mert Çetin ile ilgileniyor

Haber: Ceylan Beykoz

Beşiktaş Domagoj Vida ile yollarını ayırdıktan sonra Wolverhampton’dan Romain Saiss’i kadrosuna katmıştı. Siyah-Beyazlı ekibin, geçtiğimiz sezonun 2. yarısını Kayserispor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Hellas Verona'da bulunan Mert Çetin ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Domagoj Vida ile yollarını ayırdıktan sonra Wolverhampton’dan Romain Saiss’i kadrosuna katan Beşiktaş için transferde bir stoper iddiası daha ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre Kayserispor'daki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Hellas Verona'ya geri dönen Mert Çetin, takımdan ayrılabilir. İddialara göre Beşiktaş, İtalyan ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Milli futbolcu ile ilgileniyor.

Kampa çağrıldı

Verona'da takımın başına getirilen İtalyan teknik adam Gabriele Cioffi, Milli stoperi Verona'nın 29 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampı için İtalya'ya çağırmıştı.

Galatasaray 'la da anıldı

Geçen sezonun devre arasında Verona'dan Kayserispor'a kiralanan ve 10 lig, 3 de kupa maçına çıkan Mert Çetin, Beşiktaş 'ın yanı sıra Galatasaray ile de anılmıştı.