Beşiktaş Muleka'ya kavuşuyor

Haber. Uğur Balaban

Siyah beyazlılar, Demokratik Kongolu oyuncunun bonservisi konusunda Standart Liege ile anlaşmaya varmıştı. Muleka, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah beyazlı renklere bağlayacak imzayı atacak.

Geçtiğimiz sezonun 2'nci yarısını kiralık olarak Kasımpaşa'da geçiren Muleka, etkileyici bir performansa imza atmıştı.

Demokratik Kongolu futbolcu; 14 maçta 12 gol, 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Muleka, Beşiktaş'ın 5'inci transferi oldu. Siyah beyazlılar, daha önce Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'u kadrosuna katmıştı.