Haber: Erdal Tanrıverdi

Beşiktaş Spor Kulübü görevlileri 20 yıllığına kiralanan Esentepe Otel’de incelemeler de bulunmak üzere Gerede’ye geldi. Belediye Fen İşleri Mimarı Banu Karagülmez ve İnşaat Mühendisi Metin Çelikbaş ile Beşiktaş Spor Kulübü’nün oteli işletecek olan firma yetkilileri otelde incelemeler de bulundu.

Firma yetkilileri yapılacak tesise bağlı olarak hizmet verecek olan otelde yaptıkları incelemelerin ardından planını yapmak üzere otelin tadilat yapılacak binası ve çevresinin son durumunu analiz ettiler. Yetkililer yaptığı açıklamada, “Gerede için bir fırsat olacak otelin iç ve dış tadilat çalışmaları havaların ısınması ve inşaat sezonu ile birlikte başlayacak” dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Allar ise yaptığı açıklamada, “Beşiktaş Spor Kulübü’nün yetkilileriyle sık sık görüşüyoruz, işimizi birinci elden takip ediyoruz. İnşallah bu yaz sezonunda otelin tadilat işlerine başlanacak. Bu kapsamda Beşiktaş’ın ilçemize üs kurması noktasında büyük emekleri geçen başta Milletvekilimiz Sayın Fehmi Küpçü ve HSYK Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Yılmaz’a, tüm Oda başkanlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.