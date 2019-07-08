Beşiktaş Tesisleri Ona Emanet

Haber: Aysun Beykoz

Açılış öncesi Beşiktaş kulübü başkanı tesisleri gezerken otelin işletme müdürlüğüne getirilen Bolulu usta turizmci Erol Oğuz Beşiktaş başkanı Fikret Orman'a oteli gezdirdi. Yıllarca Bolu'da turizm adına önemli projeler geliştiren ve en son Abant Palace'de görev yapan Esentepe Otel işletme müdür Erol Oğuz, otelin 8 Temmuz'da açıldığı ve birçok takımın kamp yapmak için Gerede'ye geleceğini belirtti. Tesisleri Gerede Belediye başkanı Mustafa Allar ile birlikte gezen Beşiktaş kulüp başkanı Fikret Orman yapılan hazırlıklardan duyduğu memnuniyeti belirterek işletme müdürü Erol Oğuz'a teşekkür etti.