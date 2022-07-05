Beşiktaş, Wout Weghorst'a kavuştu

Haber: Uğur Balaban

29 yaşındaki futbolcuyu özel uçakla İstanbul’a getiren siyah beyazlılar, sağlık kontrollerinin ardından futbolcuyla resmi imzaları atacak. Beşiktaş, Wout Weghorst’a bonuslar hariç toplamda 2.8 milyon Euro maaş ödeyecek. Yıldız golcünün Türkiye’deki ilk sözleri ise “Transferim uzun sürdü ama burada olduğum için mutluyum” oldu.

Beşiktaş’ta artık Wout Weghorst resmen geldi. UEFA Uluslar Ligi maçlarında Hollanda forması giyen akabinde ailesi ile birlikte 15 gün Yunanistan’da tatil yapan Weghorst tatilini dün tamamlayıp ülkesine döndü ve ardından özel uçakla İstanbul’a geldi. Beşiktaş’ın uzun süren pazarlık sonucunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Weghorst için kulübü Burnley’e herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bununla beraber 14 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Weghorst ise yıllık 2.8 milyon Euro artı bonuslar alacak. Vergiler ve diğer tüm masrafları da Beşiktaş Kulübü karşılayacak.

Taraftarlara çağrı yapıldı

Bu Transfer için uzun bir süredir çalışan Beşiktaş yönetiminin yanı sıra siyah beyazlı taraftarlar da büyük mutluluk yaşadı. Futbolcunun İstanbul’a geleceği haberini alan siyah beyazlıların taraftar grupları, yaptıkları çağrıyla taraftarları ünlü futbolcuyu havalimanında karşılamaya davet ettiler. Dün gece saatlerinde İstanbul’a inen Weghorst’u karşılaşmak için organizasyon düzenleyen siyah beyazlı taraftarlar, geç saatler olmasına rağmen futbolcuyu havalimanında beklediler.

Üçlü çektirdi, Kartal Pozu verdi

Karşısında Beşiktaşlı taraftarları görünce hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşayan Hollandalı futbolcu, yapılan tezahüratlara da karşılık verdi. İlk üçlüsünü havalimanında çektiren golcü oyuncu, ardından kartal pozu verdi ve alkışlar arasında kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. Weghorst sağlık kontrollerinden geçtikten sonra siyah beyazlılar ile resmi sözleşme imzalayacak ve ardından takıma katılacak.

Beş şutundan biri gol oldu

Kiralık sözleşmesinde 14 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan tecrübeli oyuncunun bir diğer önemli özelliği bitiriciliği... Wolfsburg döneminde çektiği şutların yüzde 49’u kaleyi bulan Weghorst, bu şutların da yüzde 40’ında gol atmaşı başarmış bir isim. Yani Hollandalı futbolcunun her 5 şutundan 1’i gol oldu. Weghorst ayrıca rakip sahada top kapan, hızlıca gole çevirecek oyunu kurabilen, yönetebilen bir oyuncu olarak gösteriliyor.